Morre aos 54 anos, DumDum, rapper do grupo ‘Facção Central’

Nesta sexta-feira (12), o rapper DumDum, vocalista do grupo ‘Facção Central’, morreu aos 54 anos. O rapper estava internado desde 6 de abril devido a um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas não resistiu às complicações do seu quadro clínico.

A informação foi publicada pela página oficial do grupo musical no Instagram. “É com muita dor que trazemos essa informação. Infelizmente nosso guerreiro não resistiu, mas lutou como um grande herói que sempre foi”, escreveu o perfil.

Eduardo Taddeo, integrante do grupo, lamentou a morte de ‘uma das maiores vozes do hip hop’. "Infelizmente na manhã de hoje o rap nacional ficou mais pobre. Uma das maiores vozes do hip Hop nos deixou. Seu legado será eterno. Descanse em paz meu mano, todas as quebradas do Brasil agradecem pelo que vc fez e representou", escreveu. Além do cantor, o rapper Emicida desejou sentimentos à família e amigos. O velório será aberto ao público e mais informações ainda serão divulgadas pelo perfil oficial do grupo.

Grupo 'Facção Central'

O grupo ‘Facção Central’ foi criado em 1989 e se tornou um dos maiores grupos de rap do país em protesto contra a fome, violência policial e a vida nas favelas. DumDum decidiu se tornar cantor durante um show do ‘Racionais MC’s’ e se juntou ao ‘Facção Central’ no mesmo ano.

O rapper esteve em todos os oito álbuns do grupo, se tornando referência no rap nacional. 'Hoje Deus Anda de Blindado', 'Desculpa Mãe', 'Eu não Pedi Pra Nascer' e 'Estrada da Dor 666' são algumas das principais músicas do grupo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)