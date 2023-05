Patrícia Poeta toma microfone de Manoel Soares e divide opiniões do público

Nesta sexta-feira (12) Patrícia Poeta e Manoel Soares protagonizaram mais um episódio polêmico no programa ‘Encontro’. Na ocasião, Manoel Soares atravessou o palco para entregar o microfone para o convidado quando Poeta recusou a atitude gentil do apresentador, visto como algo 'desrespeitoso'.

Patrícia chamou um convidado no auditório para falar sobre o Dia das Mães e Manoel a interrompeu para oferecer o microfone. A entrada do rapaz com microfone já estava combinado com a produção, mas o apresentador não sabia. Incomodada com a situação, a Poeta levou o equipamento para outra pessoa da equipe. “Obrigada, Manoel, ele já estava com microfone, estava combinado aqui”, disse.

A atitude dividiu opiniões entre os internautas, que acreditam que ela poderia apenas ter agradecido e entregado o microfone para o colega. “Custava ela agradecer e informá-lo que já havia um microfone?”, disse um perfil. “Patrícia Poeta nem faz mais questão de esconder. Tá uma vergonha”, comentou outro internauta.

Segundo o jornalista Matheus Baldi, o clima ficou tenso após o acontecimento e além do mais, já estava combinado entre os apresentadores e a produção que o entrevistado entraria com microfone, para não ser interrompido. Tudo isso porque o assunto abordado por Patrícia exigia delicadeza, visto que era de grande carga emocional.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)