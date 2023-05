Gabi Martins lança música após traição e debocha o português da amante do ex

A modelo Kamille Milane Loquetti se manifestou nas redes sociais criticando a nova música de Gabi Martins, "Passa o Indereço". Ela deixou o recado na área dos comentários do colunista Léo Dias.

“Que vergonha! Está achando que é a Shakira? Hahahaha”, reagiu Kamille em um comentário no perfil. Várias pessoas reagiram ao comentário, em sua maioria apontando que ela não deveria se manifestar, já que seu relacionamento com Lincoln Lau se deu enquanto ele ainda estava com Gabi.]

A canção tem a grafia escrita incorretamente justamente por ter sido digitada desta forma por Kamille em uma das trocas de mensagens com Lincoln.

O namoro de Gabi Martins e Lincoln Lau chegou ao fim em março, após ele ter uma crise de ciúmes e decidir terminar a relação.