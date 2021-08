Gabi Martins e Tierry reatam namoro

Gabi Martins e Tierry reataram o namoro, segundo a colunista Fábia O Liveira. Após alguns dias aborrecidos um com o outro, o casal teria feito retomado a relação.

A colunista anunciou que os cantores já voltaram a circular com as alianças de compromisso nos dedos e também desarquivaram as fotos que eles têm juntos no Instagram.

Após o anúncio da separação de Gabi Martins e Tierry, o ex da cantora, Gui Napolitano, foi apontado como pivô do fim da relação. Gui e Gabi se conheceram durante o 'BBB 20', no ano passado, e chegaram a se relacionar fora do confinamento também.