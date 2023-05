Selton Mello comemora um ano longe de vício: 'Aquilo fede muito'

O ator Selton Mello, conhecido pelo papel de Chicó em "O Auto da Compadecida", comemorou um ano livre do vício do cigarro. O artista compartilhou um longo texto com seus fãs e seguidores em uma rede social nesta quinta-feira (11). Selton fumou por 25 anos.

"1 ano que deixei de fumar. 365 dias sem cigarro. Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Não troquei por vape, não usei adesivo. Eu decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Se você tem vontade, eu afirmo: é possível. O início foi beeeem difícil, mas não impossível", escreveu Selton Mello.

Para Selton Mello, o principal motivador para conseguir largar o cigarro foi o fedor: "Sabe o que mais me ajudou? A percepção de que aquilo fede muito! Quando via alguém fumando, eu me aproximava para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo! Se isso vai te chocar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar. Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado".

Apesar da decisão de largar, Selton relembrou o prazer motivado pelo vício e assumiu que não se considera um ex-fumante. "Ah! Fedido e feliz! Sim, porque é prazeroso... Hmm café e cigarrinho... drink e cigarrinho... O desgraçado é tão sorrateiro fedidinho do mal que não me espantaria se voltasse a fumar amanhã!! Entendeu? Máximo respeito. Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há um ano. E me sinto bem melhor. Tomara que eu influencie alguém com esse depoimento. Acredite: é possível", escreveu.