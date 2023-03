Selton Mello e Matheus Nachtergaele anunciam 'O Auto da Compadecida 2'

Os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele anunciaram no Instagram, na noite deste domingo (12), que os personagens icônicos João Grillo e Chicó estão de volta após 25 anos. O “Auto da Compadecida 2”, baseado no clássico de Ariano Suassuna, com direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, produção da Conspiração e H20 Film, será lançado no próximo ano.

A notícia pegou muitos fãs da dupla de surpresa, que comemoraram o retorno deles às telas brasileiras. “A dupla mais amada do Brasil está de volta, após 25 anos, celebrando o que há de melhor em nossa cultura”, dizia um trecho da publicação.

Para Selton Mello, interpretar Chicó novamente é uma emoção gigantesca. “Nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza de nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente", declarou.

"Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna... no sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros corações! Borá borá, Caxangá!", complementou Matheus Nachtergaele.