Latino gasta R$ 30 mil em plásticas e internautas comparam com personagem de ‘O Auto da Compadecida'

As modificações estéticas dos artistas sempre geram assunto nas redes sociais. Dessa vez o alvo foi o cantor Latino. De acordo com o site Metrópoles, o artista gastou R$ 30 mil para rejuvenescer do rosto.

Foram realizados preenchimento labial, toxina botulínica e fios com técnica "Fox Eyes", para abrir o olhar e elevar as sobrancelhas. Os Internautas o compararam com famoso personagem de ‘O Auto da Compadecida’. Veja!

