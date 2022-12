David Brasil vira meme após app Lensa gerar avatar ‘deformado’: 'ainda paguei pra isso'

O humorista David Brazil usou as redes sociais para compartilhar, nesta quinta-feira (1º), o resultado da criação dos próprios personagens hiper-realistas por meio do aplicativo Lensa, que tem se tornado um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. As imagens, entrentanto, não saíram como planejadas. Isso porque, o resultado esperado de avatares para diversos mundos (multiverso) foram entregues pela inteligência artificial de modo totalmente deformado e bizarro.

A plataforma usa a inteligência artificial para “dar vida” a diferentes personagens, com os estilos futuristas, camponês, desenho animado, obras vivas, entre outros. De modo bem-humorado, David Brazil mostrou aos internautas que o resultado pra lá de inesperado que conseguiu usando a plataforma. "Ainda paguei pra isso", brincou o comediante. Veja!

As duas postagens conseguiram mais de 100 mil curtidas. Internautas também observaram semelhanças nos avates com a ex-presidente Dilma e o Silvio Santos. Achou parecido também?

