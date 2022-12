‘O Auto da Compadecida’ é apresentado no Teatro de Bolso Atores em Cena; confira

Estreia hoje, 2, e segue até o dia 11, o espetáculo "O Auto da Compadecida", baseado na obra do escritor Ariano Suassuna. A peça é realizada pelo Centro Cultural Atores em Cena e faz parte da programação da 5ª mostra cênica Agenor Del Valle, em cartaz no Teatro de Bolso Atores em Cena, localizado na avenida Nazaré, 435.

O "Auto" é dirigido por Gê Souza que conta que a montagem está sendo feita desde o mês de agosto, como resultado da conclusão da turma de teatro regular do espaço. "A ideia veio a partir de um processo de seleção de texto que fizemos para estudar, e o Auto foi escolhido por sua leveza em trabalhar temas que são do cotidiano, como a traição da mulher do padeiro, as trapaças de João Grilo, o abuso de poder do major. Porém tudo isso com uma pitada muito forte de comédia, temos um espetáculo com grandes críticas sociais porém gostoso de ser assistido', comentou.

Fiel ao clássico de Ariano Suassuna e que também ganhou vida no cinema, a peça promete ao público diversão, afirma o diretor. "O público pode esperar muita diversão e criatividade, buscamos manter um montagem bem fiel ao clássico que todo mundo ama, porém com a particularidade de cada ator que está na apresentação, levando em consideração que cada um tem seu ponto de vista sobre o enredo", disse.

"O grande legal de tudo, é que foi uma montagem construída coletivamente, tudo no seu tempo, a descoberta do espaço de encenação, os objetivos de cena, a sonoplastia foi criada em conjunto com os alunos que vão apresentar o espetáculo, tudo isso faz com que eles se sintam mais próximos do espetáculo", completou.

A peça é realizada pelo Centro Cultural Atores em Cena e faz parte da programação da 5ª mostra cênica Agenor Del Valle, em cartaz no Teatro de Bolso Atores em Cena. (Reprodução / Bruno Moutinho)

O ponto alto do espetáculo é a dupla João Grilo e Chicó, amados pelo público, destaca Gê que também relembra a construção dos personagens. "Uma das preocupações era manter o grupo como um todo em sintonia, ligados, e em relação a Chicó e João Grilo, a questão foi um pouco mais profunda devido ao número de falas e participação do início ao fim, o modo de andar, de falar, de se movimentar no espaço sem ser de forma aleatória, tudo um pouco puxado, mas bem divertido", constatou.

O cenário é assinado por Cláudio Bastos, a luz é feita por Sônia Lopes e com a expertises deste profissionais e o empenho dos alunos, Gê acredita que irão entregar uma boa proposta ao público. "Todo o elenco participou do processo de criação, pintando, cortando, colando, alguns pais de alunos também participaram... O público vai assistir um espetáculo bem trabalhado, divertido, e cheio de carinho", finalizou.

Serviço

Evento: O Auto da Compadecida

Data: 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de dezembro.

Horário: entre 16h e 20h, consultar a programação no Instagram @atoresemcena_ccac

Ingressos: entre R$ 25 e R$50