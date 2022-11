Jennifer Lopez fala sobre primeiro término com Ben Affleck: 'Senti como se fosse morrer'

Jennifer Lopez e Ben Affleck pegaram todos os seus fãs de surpresa ao voltarem a se relacionar em 2021, após ficarem noivos em 2002 e terem uma inesperada separação em 2004. O período conturbado do término foi analisado pela cantora nesta segunda-feira (28), durante uma entrevista para a Apple 1. No bate papo, a autora do hit "On The Floor" abriu seu coração sobre o primeiro relacionamento com o astro e ainda confirmou o lançamento do álbum "This Is Me... Now", uma continuação do "This Is Me...Then", lançado e escrito na época que os dois namoraram pela primeira vez.

"Aquele álbum, This Is Me… Then, realmente capturou uma época em que me apaixonei pelo amor da minha vida. E está tudo registrado bem ali. Cada música que escrevemos, eu escrevendo 'Dear Ben' [música do álbum], foi um momento tão especial de ter capturado. Eu nem tocaria esses discos. Foi tão doloroso depois que terminamos", disse a estrela.

Segundo ela, quando os dois decidiram colocar um ponto final na relação e cancelaram o casamento, foi quando passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida. "Depois que cancelamos aquele casamento há quase 20 anos, foi a maior dor da minha vida e, honestamente, senti como se fosse morrer. Isso me colocou em uma espiral pelos 18 anos seguintes, onde eu apenas não consegui acertar. Mas agora, 20 anos depois, temos um final feliz", acrescentou.

Motivo da separação

Ainda na entrevista, J-Lo revelou um dos motivos do término e relembrou como se sentiu quando voltou a ter contato com o ator 20 anos depois. "Era uma coisa nova e nos destruiu. Isso foi parte do que nos destruiu, foi a energia de fora que estava vindo em nossa direção e a gente se amava. Foi difícil", disse ela, alegando que a mídia impulsionou o fim.

"Quando ele voltou para minha vida, a mesma coisa aconteceu quando me senti tão inspirada e tão tomada pela emoção que [a música] estava saindo de mim", explicou ela.

Relembre a relação

Ben Affleck e Jennifer Lopez em 2003. (Foto: Reprodução)

Jennifer Lopez e Ben Affleck se conheceram no set do filme Gigli, em 2001. Na época, a atriz ainda era casada com Cris Jud, mas a relação chegou ao fim em julho de 2002, dois dias após ela ter sido vista abraçando e beijando Ben Affleck em uma festa de aniversário.

Em novembro do mesmo ano, os dois assumiram publicamente a relação e protagonizaram o clipe "Jenny From The Block", um dos maiores hits de J-Lo. No mesmo mês, o ator pediu a cantora em casamento. Relembre o clipe:

No entanto, o noivado ficou conturbado com o excesso de mídia e vários boatos de traição envolvendo o nome do ator. Em janeiro de 2004, Jennifer anunciou oficialmente o término em um comunicado à imprensa, sem apresentar muitos motivos.

20 anos depois, os dois retomaram o contato quando Jennifer encerrou seu noivado com Alex Rodriguez, em abril de 2021, e Ben Affleck se separou de Ana de Armas. Os dois casaram em julho de 2022.

Jennifer Lopez e Ben Affleck no casamento. (Foto: Reprodução)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)