Jennifer Lopez coloca mansão à venda por R$ 214 milhões

A pop star Jennifer Lopez está vendendo a mansão em que vivia em Los Angeles antes de se casar com Ben Affleck. A cantora e atriz de 43 anos decidiu passar em frente o imóvel luxuoso por uma bagatela de US$ 42,5 milhões, o equivalente a R$ 214,91 milhões. O valor é praticamente o dobro do que ela pagou quando o comprou da Sela War por US$ 28 milhões (R$ 141,59 milhões), em 2006.

A mansão, construída em 1940 em um terreno de oito acres, é cercada por uma área verde e oferece aos ocupantes um contato direto com a natureza. O imóvel possui uma sala de estar com pé direito alto, bar, lareira, cozinha do chef, biblioteca, sala de cinema, camarins, sala de jogos, piscina de borda infinita, academia e casa de hóspedes.

Confira o espetáculo de mansão:

O site TMZ noticiou que o antigo lar da cantora e atriz tem decoração com elementos em estilo country francês e conta ainda com um anfiteatro de 100 lugares e espaço de estacionamento para até 30 carros. A mansão também tem um lago com praia, riacho, horta orgânica e todos os quartos têm vista para o verde.