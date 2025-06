Canções de Ivan Lins ecoam em Belém, na sonoridade de Pedrinho Cavalléro

Quem gosta de ouvir música de qualidade, bem tocada e bem interpretada em Belém, com certeza, conhece o talento do cantor e compositor paraense Pedrinho Cavalléro, com 46 anos de trajetória musical. Nesse trilhar, Pedrinho teve, entre tantas referências, a obra do cantor, pianista e compositor carioca Ivan Lins que em 2025 completa 80 anos de vida e celebra 55 anos de carreira. Para marcar essas oito décadas de Ivan, o encontro sonoro das duas carreiras artísticas vai se dar nesta quinta-feira (26), a partir das 20h, na Cervejaria Cabôca, no centro de Belém, com o show “Pedrinho Cavalléro canta Ivan Lins 80 anos - A gente merece ser feliz”.

A canção que dá título ao show pode ser considerada uma síntese da obra de Ivan Lins. Por meio de um jogo de palavras e o modo peculiar de tocar do compositor, a música fala da vida de cada um, mas também, de forma mais abrangente, do Brasil: Meu peito diz:/Coração da gente é igual país/ Não deu certo uma mudança/Você muda de esperança/Porque a gente merece ser feliz”.

Em meio aos últimos ensaios para o show, Pedrinho Cavalléro adianta que serão 25 músicas de Ivan Lins, ou seja, uma passeio pela obra deste compositor, com direito ao público degustar “Madalena”, “Vitoriosa’, “Me Deixa em Paz”, “Ai, Ai, Ai”, e “O Amor é o meu país” (canção que abre o show e é uma das mais marcantes de Ivan). Ela foi defendida por ele no Festival Internacional da Canção, em 1970, em plena Ditadura Militar, com uma letra que celebra a mensagem exposta no próprio título da composição.

Na abertura da programação na Cervejaria Cabôca, a cantora Silvinha Tavares se apresentará ao público. Pedrinho Cavalléro vai estar no palco com o maestro Tynnoko Costa, Mário Jorge no baixo e Edvaldo Cavalcante na percussão.

“O Ivan tem uma obra de uma beleza imensa. Ele acabou fazendo a cabeça de uma geração, de artistas que vieram depois dele, e eu sou um deles. Eu destaco a questão harmônica das músicas. Então, é a beleza melódica e harmônica das músicas dele”, pontua Pedrinho. Ele salienta grandes parceiros de Ivan, como Ronaldo Monteiro de Souza, Vítor Martins e Celso Viáfora, amigo de Pedro e bem conhecido do público paraense.

De fato, é muito difícil encontrar uma pessoa que goste de música brasileira e não conheça pelo menos uma música de Ivan Lins. Esse compositor compõe em diversos gêneros e, além da música bem construída, o trabalho dele traz letras fortes tratando de temas variados que estão presentes no dia a dia das pessoas. O questionamento político é algo notório nas composições de Ivan, sobretudo, no período militar, como pode ser conferido em “Novo Tempo”, “Abre Alas” e “Aos Nossos Filhos”.

'Madalena'

Ivan Lins acaba de completar, em 16 de junho, 80 anos de vida, e para celebrar essa marca o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento sobre a trajetória musical do artista. Desse modo, os dados da entidade apontam que o compositor possui 802 obras musicais e 927 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. "O destaque vai para 'Madalena', em parceria com Ronaldo Monteiro de Souza, que lidera tanto o ranking de obras mais executadas quanto o de mais regravadas, com 71 fonogramas identificados. A música foi eternizada por Elis Regina nos anos 1970 e segue presente no repertório de diferentes gerações de intérpretes", diz o Ecad.

Outros clássicos, segundo repassa a entidade, como “Vitoriosa”, “Lembra de mim” e “Novo tempo”, todos em parceria com Vitor Martins, também se destacam entre as canções mais tocadas do artista nos últimos cinco anos. "Entre os intérpretes que mais gravaram músicas de sua autoria, a cantora Simone aparece em primeiro lugar, com 58 fonogramas cadastrados", como informa o Ecad.

Ranking das músicas de autoria de Ivan Lins mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (rádio, shows, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas e diversão, carnaval e festa junina): "Madalena", "Vitoriosa", "Lembra de mim", "Novo Tempo", "Sou Eu", "Vieste", "Desabafo", "Iluminados", "Um Feliz Natal" e "Começar de novo". As mais gravadas são: "Madalena", "Começar de novo", "Bilhete", "Aos Nossos Filhos" e "Lembra de Mim".

Por isso, Pedrinho Cavalléro não mente quando diz que se trata de clássicos da música brasileira. “Eu vou tocar músicas que marcaram as nossas vidas”, salienta.

De fato, quem escutou e cantarolava “Novo Tempo” sabe do que Pedrinho está falando. Essa canção fala de todo um processo em busca de novos horizontes pessoais e coletivos no Brasil: “No novo tempo/Apesar dos castigos/Estamos em cena/Estamos na rua/Quebrando as algemas/Pra nos socorrer”. Já na canção “Somos todos iguais nesta noite”, lançada em 1977, Ivan canta a vida de todo dia em um “circo”: “Somos todos iguais nesta noite/Pelo ensaio diário de um drama/Pelo medo da chuva e da lama/É o circo de novo”.

A música sempre esteve presente na vida de Pedrinho Cavalléro. Ele começou a compor aos 12 anos de idade, ainda no Colégio Deodoro de Mendonça, em 1971. Pedrinho não sabe ao certo quantas músicas já fez nesses quase 50 anos de carreira, mas, como, está bem perto de mil composições autorais, incluindo jingles.

São quase 50 anos de parceria musical com o poeta Jorge Andrade. Com ele, Pedrinho tem 250 músicas. E Pedrinho tem mais de 100 parceiros com os quais fez pelo menos uma canção.

Entre os artistas que já gravaram músicas de Cavalléro figuram Nilson Chaves, Walter Bandeira, Lucinha Bastos, Sandra Duailibe, Adilson Alcântara, Simone Almeida, Alba Maria, Andréa Pinheiro e outros. Além de cantor e compositor, Pedrinho é produtor cultural. Algo que ele não deixa de fazer é tocar na noite. E isso é de muito tempo; inclusive, o poeta Ruy Barata lhe deu a alcunha de “operário da noite”.

O show em homenagem a Ivan Lins, semelhante a outros dedicados por Cavalléro a outros nomes da música brasileira, vai possibilitar a novos ouvintes conferir o que outros mais antigos já descobriram: é notório ver que Pedrinho é um cara autêntico, ama o que faz. “A gente sempre tem coisas a aprender com o Ivan, eternamente, né?”, finaliza o cantor.

Serviço:

Show ‘Pedrinho Cavalléro canta Ivan Lins 80 anos - A gente merece ser feliz’

Dia 26 de junho de 2025

20h

Na Cervejaria Cabôca,

No Boulevard Castilhos França, 550,

Bairro da Campina, Belém

Informações: 99168-8158 e 98276-8136