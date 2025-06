Influenciador morre atropelado após cair da garupa de uma moto, a caminho de São Gonçalo do Pará

Marlon Silva, conhecido nas redes sociais como Marlin Bolado, morreu após cair da garupa de uma moto e ser atropelado por um caminhão. O acidente ocorreu na manhã da última sexta-feira (20/6), na MG-050, entre as cidades de Divinópolis e Carmo do Cajuru, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na garupa da moto, conduzida por um amigo, a caminho do trabalho em São Gonçalo do Pará, quando caiu repentinamente na pista. No documento, o motociclista relatou que o influenciador estava com o corpo inclinado e não soube dizer se ele passou mal ou se houve outro motivo para a queda.

O próprio motociclista declarou que o caminhoneiro não teve culpa no acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que a vítima já estava inconsciente ao ser atendida, com múltiplas fraturas e em parada cardiorrespiratória.

A tragédia causou grande comoção nas redes sociais, entre amigos, familiares e seguidores.

Marlin Bolado não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, antes da chegada do socorro. Ele tinha 27 anos.

O criador de conteúdo era bastante conhecido na cidade por seu estilo irreverente e carisma nas redes sociais. Ele tinha cerca de 135 mil seguidores no Instagram. Marlin produzia vídeos com foco no humor cotidiano.

Além de atuar nas redes, Marlin era registrado como Microempreendedor Individual (MEI) e prestava serviços de gesso e estuque. Segundo dados de plataformas de métricas, ele ganhava cerca de 1.900 seguidores por mês, com uma média de 460 curtidas e 8 comentários por publicação, de acordo com o Metrópoles.