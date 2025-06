Quem era Gordinho Maniçoba? Saiba quem foi o influencer que faleceu nesta quarta-feira, 11

O comediante Felipe Tiago Da Cruz Dezincourt, conhecido como Gordinho Maniçoba, faleceu na manhã desta quarta-feira, 11. A informação foi divulgada por sua irmã, Joelma Vatapá, por meio dos stories no perfil do influenciador.

Gordinho Maniçoba tinha 27 anos e ganhou popularidade na internet com seus vídeos de humor, que tinham como característica o uso de expressões e sotaques típicos do Pará. A família não divulgou a causa da morte, nem informações sobre o local do velório e sepultamento.

A informação foi dada na manhã desta quarta-feira, 11, pela irmã do humorista. Joelma Vatapá usou o recurso de story do perfil do influenciador para informar aos mais de 241 mil seguidores o que ocorreu.

“Eu queria vir aqui cheia de informações para vocês, mas infelizmente a notícia não é boa. O nosso ícone, o ídolo de muita gente e que levava alegria para todo mundo... Infelizmente ele veio a óbito nesta manhã”, afirmou no vídeo.