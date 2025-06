Epaminondas realiza stand up ‘Da P#TA PRA LÁ’ no motel Locomotiva nesta terça-feira (24)

Em mais um dia da sua turnê nacional, o humorista paraense Epaminondas realiza o stand-up “Da P#ta pra Lá” na boate e motel Locomativa, localizada no bairro da Sacramenta, nesta terça-feira (24).

A sessão é uma versão alternativa - e adulta - do show original “Da Ponte pra Lá”, que conta as vivencias dos moradores de Outeiro a partir da ponte que liga o distrito com o resto da cidade.

Em entrevista ao Grupo O Liberal, o comediante conta que a apresentação solo foi adaptada para se encaixar no contexto em que é apresentada, nesse caso, um espaço geralmente para diversões adultas. “Quis algo +18 mesmo, embora o meu show não tenha esse conteúdo mais”, contou Epaminondas. “As pessoas já foram esperando isso, e acho que não combinaria com o ambiente falar de outra coisa que não fosse um conteúdo mais ácido”, completou o humorista.

No último dia 17 de junho, o humorista se apresentou pela primeira no espaço e devido a demanda abriu uma data extra - desta terça-feira - para quem quiser reassistir ou ver o stand-up pela primeira vez. “Foi um show especial”, contou o comediante.

A turnê iniciou o último dia 8 de junho e vai até 3 de agosto, passando por várias cidades do Pará e até mesmo outros estados. Ele contou ainda que não se prende ao regionalismo, que faz humor para todos entenderem, mas sempre dizendo das suas vivências.

“Sempre trabalhei pra que meu conteúdo seja entendido em qualquer lugar do Brasil, mas claro, eu sempre falo de onde venho e como é aqui na região, o que é Outeiro, o que são as gírias”, disse Epaminodas.

Os ingressos para a apresentação podem ser encontrados no link da bio do Instagram de Epaminondas (_@epaminondas), com ingressos individuais ou por mesa. As portas abrem às 19h pra receber o público e o evento começa às 20h, no espaço localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral.