Humorista Epaminondas recomenda séries e filmes para rir e celebrar o Dia Mundial do Riso

No mundo agitado de hoje, onde o estresse parece estar sempre à espreita, encontrar maneiras de relaxar e se divertir é crucial para manter a saúde mental. E uma das soluções rápidas para esse desafio pode está a um simples toque na celular do celular, assistindo vídeos engraçados. O comediante paraense Epaminondas, por meio dos seus conteúdos de humor, costuma oferecer riso acessível dentro e fora dos palcos. No Instagram, ele possui cerca de 87,7 mil seguidores que acompanham seus vídeos e memes criados para cativar o público pela proximidade, já que muitas vezes ele usa o linguajar popular.

Dentro os assuntos que mais gosta de falar, o comediante revelou que são literalmente histórias, sejam elas de família ou manais, além de colocar sempre seu ponto de vista sobre assuntos espinhosos e delicados. Os seus conteúdos na internet acompanhamos o mesmo segmento.

“Gosto da reação que do público perante esses tema, gera identificação, A reação é algo parecido com ‘nossa, é assim mesmo’”, disse, acrescentando que gosta de ser validade com risadas e o quanto isso o faz bem.

Epaminondas afirmou que já recebeu muitas mensagens de pessoas que foram ao seu show de comédia e disseram ter se sentindo bem ao poder genuinamente rir. “Mesmo com depressão, elas puderam esquecer aquilo e focaram na apresentação, riram, as piadas mudaram o dia daquela pessoa. Todo mundo deveria experimentar assistir algum conteúdo de humor quando não está tendo um dia bom”, recomendou o humorista.

Sabendo que quando se dar uma risada, o corpo libera endorfina, o que faz bem tanto para a saúde mental quanto bem-estar físico, o comediante a convite do Grupo Liberal indicou, nesta segunda-feira, 6, quando se comemora o Dia Mundial do Riso, uma série e dois filmes garantem boas gargalhadas.

A primeira indicação de Epaminondas é a série de comédia “Two and a Half Men”, ou “brasileiramente” conhecida como Dois Homens e Meio, que conta a história de dois irmãos totalmente diferentes que decidem morar juntos após um deles se divorciar e levar o filho junto.

“Gosto muito deste programa por conta do roteiro com muitas piadas em um curto espaço de tempo durante todo o episódio”, disse o humorista. A série pode ser assistida na Amazon Prime Video ou no HBO Max.

Já a segunda indicação do comediante é o filme brasileiro “O Auto da Compadecida”, uma adaptação da obra de Ariano Suassuna, que conta as aventuras de João Grilo e Chicó, dois nordestinos pobres que vivem de golpes para sobrevir. “Além do roteiro brilhante, as atuações são impecáveis, a gente ri do começo ao fim”, acrescentou Epaminondas. O filme pode ser assistido na Globo Play ou na Amazon Prime Video.

Por fim, o paraense indicou o filme “Tempos Modernos”, de Charles Chaplin. “Sou apaixonada pela comédia gestual, e nos filmes de Chaplin, as ações físicas são primordiais. Não precisa ter fala para entender as piadas”, complementou o comediante sobre sua indicação, que pode ser assistida no TeleCine, da GloboPlay.