Anderson Moyses lança single ‘Ataio” na França e nas plataformas digitais

Com 12 anos de carreira, o cantor paraense Anderson Moyses lança neste sábado (21), na França, durante o festival Fête de la Musique (um dia com muita música), e neste domingo (22), nas plataformas digitais, o single “Ataio”, composição de Ronaldo Silva, outro nome da música feita no Pará. A palavra “ataio” ou “ataiô” significa chegar mais rápido ao destino, pegar um atalho. Ao longo de 12 anos de carreira artística, Anderson tem construído o seu “ataio”, ou seja, investe na sua potencialidade como intérprete de canções e, em especial, cantando a Amazônia. “Essa música é um presente meu para o Batalhão da Estrela, do Arraial do Pavulagem, em Belém, com quem eu tenho uma ligação muito forte”, destaca Anderson.

Ele exterioriza estar muito feliz com o lançamento de “Ataio” (em uma vinícola em Paris, e nas plataformas de música) e com o trabalho que vem fazendo na França. Anderson nasceu em Belém, mas os pais dele são do Arquipélago do Marajó. Por isso, ele tem uma raiz muito forte vinda do Marajó, ou seja, das entranhas da Amazônia e que serve de matriz para o trabalho na Europa. Ele mora há um ano no França, mas antes já havia morado no país, de 20217 a 2020. Retornou ao Brasil, mas voltou para o solo francês.

Esse artista tem um EP e um álbum que lançou na metade de 2024. Ele tem alguns clipes lançados, ou seja, cantando fado, cantando “A Bênção”, composição de André Nascimento. “E eu tenho também o clipe de ‘Água de Ouro’, música incorporada ao repertório do Arraial do Pavulagem no ano passado e que fala sobre Nossa Senhora de Nazaré. A canção é de Allan Carvalho.

Na França, Anderson Moyses começou a construir o espaço dele do zero mesmo, como conta. Com muito esforço e resiliência, ele vai consolidando o trabalho. “Os franceses têm abraçado o meu trabalho. eles são um pouco fechados, mas quando eu solto a primeira nota na voz, eles já amolecem o coração. Então, isso é muito bacana. Eles dançam com as canções, eles recebem a nossa cultura. Eles abraçam o trabalho do norte do Brasil, da Amazônia”, destaca.

Na chegada à França, Anderson Moyses cantava jazz. Mas, ele atua mesmo como intérprete e embaixador da música popular paraense, da Amazônia. E assim está tendo muito mais retorno, por as pessoas gostarem mesmo dessa música regional. Anderson foi, inclusive, convidado para ser capa de revista, “Aos poucos, eu estou conquistando um espaço com o qual eu sempre sonhei, a que eu sempre almejei, que é divulgar a nossa cultura, os nossos compositores, defender a cultura da Amazônia com unhas e dentes e defender a floresta, o que é muito importante”, pontua o cantor.

Declaração de amor

Essa seiva amazônica no trabalho de Anderson não para de frutificar. O xote “Ataio” traduz um mergulho do cantor e compositor Ronaldo Silva nas raízes nordestinas da Amazônia. Ronaldo é um dos fundadores do Instituto Arraial do Pavulagem que promove neste domingo (22) o segundo Arrastão do Pavulagem, com milhares de pessoas dançando e cantando ritmos amazônidas pelas ruas de Belém. “Ataio” ou “Ataiô” que já foi gravada pela cantora paraense Nazaré Pereira e pelo Grupo Rastapé.

“Eu gravei essa música porque este ano eu estou longe do Arraial do Pavulagem, da Roda Cantada, do Batalhão da Estrela, essa que é a minha segunda família. Eu gravei essa canção como forma de declaração de amor pra todo esse Batalhão. A Roda Cantada já está levando a canção, o Batalhão inteiro já está esperando ansioso por esse lançamento e eu também. É um xote que fala sobre amor, alegria, felicidade, e é uma coisa muito importante nos nossos dias de hoje”, diz Anderson. O single sai pela gravadora Gramani, e a capa desse trabalho foi feita pelo fotógrafo Anthenor Neto.