Relembre os personagens mais marcantes de Francisco Cuoco nas novelas da Globo

O ator Francisco Cuoco morreu, nesta quinta-feira (19/06), aos 91 anos, em São Paulo, em decorrência da falência múltiplas dos órgãos. Com quase seis décadas de carreira, Cuoco se consolidou como um dos nomes mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Foram mais de 60 trabalhos entre novelas, minisséries e especiais na TV Globo, onde se tornou conhecido como o eterno galã, marcando os telespectadores apaixonados por novelas.

VEJA MAIS

No último dia 6 de junho, ele foi homenageado no especial “Tributo", do Globoplay, que celebrou sua trajetória e exibiu depoimentos e imagens de seus papéis mais emblemáticos. A última aparição em uma novela foi em "Salve-se Quem Puder" (2020), de Daniel Ortiz, onde o ator interpretou a si mesmo em uma participação especial durante uma cena de tapete vermelho de uma novela fictícia.

Relembre os papeis marcantes da carreira de Francisco Cuoco:

1970 – Assim na Terra como no Céu

Na estreia na TV Globo, Cuoco interpretou o protagonista Dário na novela de Dias Gomes. Curiosamente, naquele mesmo ano, também podia ser visto na concorrente TV Tupi, em Sangue do Meu Sangue (1969), reapresentada após a compra dos direitos da TV Excelsior.

1972 – Selva de Pedra

Viveu Cristiano Vilhena, um jovem ambicioso que se envolve em uma trama de ascensão social, sendo o noivo de Simone (Regina Duarte). A novela foi um dos maiores sucessos da década de 1970.

1975 – Pecado Capital

Interpretou Carlão, um motorista de táxi que encontra uma mala cheia de dinheiro esquecida por assaltantes. O personagem enfrenta um dilema moral entre entregar a quantia à polícia ou usá-la para melhorar de vida. Formou par romântico com Lucinha (Betty Faria).

1977 – O Astro

Protagonizou a novela como Herculano Quintanilha, um ex-presidiário que se transforma em vidente e conquista fama e fortuna. O papel se tornou um dos mais icônicos da sua carreira.

1983 – O Outro

Fez dois personagens principais: o milionário Paulo Della Santa e o mecânico Denizard. Após um acidente, Denizard é confundido com Paulo e assume sua identidade. A trama explorava temas de identidade e dualidade.

1989 – O Salvador da Pátria

Cuoco interpretou Severo Branco, o prefeito da fictícia cidade de Tangará, envolvido em esquemas de poder. A novela teve grande repercussão nacional.

1998 – Pecado Capital (remake)

Retornou à história que o consagrou, desta vez como o empresário Salviano Lisboa, o rival amoroso de Lucinha (Carolina Ferraz), papel que na primeira versão fora par de seu personagem Carlão.

2006 – Cobras & Lagartos

Interpretou Omar Pasquim, um empresário bilionário que descobre estar doente e precisa escolher entre seus familiares e funcionários quem herdará sua fortuna, testando a integridade dos envolvidos.

2010 – Passione

Após um período dedicado ao cinema, voltou às novelas como Olavo da Silva, na novela de Silvio de Abreu.

2011 – O Astro (remake)

Participou da nova versão da novela que estrelou nos anos 1970, interpretando Ferragus, o mentor de Herculano Quintanilha (Rodrigo Lombardi), com quem compartilha segredos da arte do ilusionismo.

2014 – Boogie Oogie

Fez parte do elenco da novela de época ambientada nos anos 1970, com trama envolvida em troca de bebês e segredos familiares.

2018 – Segundo Sol

Interpretou Nestor Maranhão, o pai da vilã Laureta (Adriana Esteves). Na trama de João Emanuel Carneiro, seu personagem surge para confrontar o passado da filha.