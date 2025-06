Paolla Oliveira se esbalda e beija muito em show de Diogo Nogueira; veja

A atriz Paolla Oliveira, no ar como Heleninha Roitman em Vale Tudo, da TV Globo, aproveitou a folga nas gravações da novela das 9 para prestigiar o namorado, Diogo Nogueira. O cantor fez um show na Ribalta, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (18).

Para a ocasião, a atriz escolheu um vestidinho roxo justo e, além de curtir muito o amado da plateia. Como uma boa amante do samba, Paolla se esbaldando com muita dança e cantoria, ainda subiu ao palco e fez a festa do sambista e do público, que vibrou com os momentos de romance do casal, com direito a muitos beijos durante a apresentação.

No dia 20 de setembro, Diogo Nogueira estará em Belém. Ele é o convidado da Resenha Premium do Nosso Tom, que ocorre na Assembleia Paraense.