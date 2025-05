Atriz Paolla Oliveira revela adoção de 11 gatos e 7 cachorros; veja!

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (26/05), para compartilhar com os seguidores que adotou 11 gatos e 7 cachorros. A revelação foi feita por meio de uma publicação com fotos ao lado dos animais de estimação.

Na legenda, Paolla contou que os pets chegaram aos poucos, foram ocupando espaço e “ficando”. “Precisavam de cuidado, abrigo, afeto, mas no fim quem mais ganhou fui eu”, escreveu a artista, que também é conhecida por seu envolvimento com causas sociais e ambientais.

Nas imagens publicadas, Paolla aparece abraçada aos animais, brincando com eles em um sofá. A atriz demonstrou carinho e afeto pelos novos integrantes da família.

Nos Stories do Instagram, ela detalhou como parte dos animais chegou até sua casa, explicando de forma descontraída o surgimento de sete dos onze gatos. “Ela [a gata] pediu, acredita? Foi na janela do meu irmão, bateu assim... Estava com uma barriga gigante. E aí, como a gente faz? Apareceram todos dentro da barriga de um ser”, disse, em tom bem-humorado.

A adoção dos animais foi bem recebida pelos fãs, que reagiram com elogios à atitude da atriz. “Rainha de verdade, influencer de verdade, mulher de verdade”, disse uma seguidora. “Ah, te amo ainda mais”, escreveu uma segunda.