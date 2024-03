Fabiana Justus emociona ao compartilhar transplante de medula: ‘Minha segunda chance’

Fabiana Justus, de 37 anos, herdeira de Roberto Justus, emocionou a web ao contar, na manhã desta quarta-feira (27), ter passado por um transplante de medula óssea. Nas redes sociais, a influenciadora, em acompanhamento de uma leucemia, escreveu uma carta aberta para agradecer ao doador anônimo por ter recebido uma “segunda chance” na vida.

“Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos… Mas eu já te considero tanto! Você doou sua medula sem saber para quem, sem pedir nada em troca [...] Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta”, declarou ela.

Ainda no texto, Roberta abriu o coração para seu “gêmeo” de medula. “Enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus! Deus maravilhoso que me deu tantas bênçãos na vida e hoje me deu mais essa. Um doador 100% compatível comigo… Meu ‘gêmeo’ de medula!”, acrescentou.

Nos comentários, a herdeira recebeu diversas mensagens de apoio e felicitações. “Deus é maravilhoso! Se mantenha firme, todos vibrando e orando por sua cura! Já deu certo”, garantiu um perfil. “Estou chorando com esse post!!!! Rezei tanto pra você!!!! Ele nos escutou, sua segunda chance veio. Mais do que merecida! Já te vejo em casa feliz com seus 3 filhos e seu marido, do jeito que você merece!!!!”, completou outra seguidora.

Leucemia Mieloide Aguda

Roberta Justus confirmou o diagnóstico de leucemia mieloide aguda no final de janeiro, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Desde então, a influenciadora ficou internada até o fim do primeiro ciclo do tratamento.

No perfil do Instagram, Roberta tem compartilhado os momentos bons e ruins do tratamento. “Só de estar fora da cama após uma semana punk, já estou comemorando! Lembrando que a melhor maneira de ir vencendo as batalhas, é: comemorar as pequenas vitórias”, escreveu ela em uma publicação.

