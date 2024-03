Dívida milionária! Veja quanto Leandrinho Barbosa deve a Samara Felippo em ação na justiça

Após ser acusado por Samara Felippo de praticar violência patrimonial, Leandro Barbosa, ex- da atriz, agora, deve mais de R$ 11 milhões a ela, segundo uma ação que ocorre na Justiça há dez anos. Conforme o processo, que o colunista Leo Dias teve acesso, a Justiça havia determinado, inicialmente, que o jogador de basquete deveria pagar R$ 3,4 milhões à ex-esposa, em um acordo firmado em 2015, porém, nunca foi pago. Com acréscimo de correção monetária e juros, a dívida chegou a um preço milionário.

O valor que seria pago à Samara é referente ao dinheiro que ela deu para o então marido comprar um imóvel para eles. A casa, avaliada em R$ 5 milhões, seria vendida e o dinheiro pago à atriz, que moraria no local por um mês após a formalização da venda. Com o valor, Felippo compraria outro imóvel para morar com as filhas.

No texto, foi explicado que o dinheiro nunca chegou a ser dado à Samara. Em 2016, ela voltou à Justiça afirmando que Leandro não apenas deixou de pagar o que devia, mas também vendeu um dos imóveis que eles tinham antes da partilha de bons, seguido do divórcio.

Com informações do Metrópoles