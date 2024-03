Samara Felippo acusa Leandrinho, ex-marido, de fraude: ‘Que a justiça se mexa e faça ele pagar'

A atriz Samara Felippo acusou o ex-marido, Leandrinho, de se apropriar de um imóvel comprado por ela em 2008. Na época, a artista estava grávida do ex-jogador de basquete. Em publicação no Instagram, Samara pede que a justiça seja feita e ela receba o que lhe é devido. O atleta ainda não se manifestou sobre o caso.

“Se é violência patrimonial ou não esse tipo de caso, eu não sei. Só sei que ele me deve há 10 anos um patrimônio que é meu por direito”, escreveu a atriz na legenda.

Samara deixou claro que Leandrinho paga a pensão das filhas corretamente e que sua exigência é sobre o imóvel localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, comprado há 16 anos.

A atriz explicou que, desde 2005, morava em um apartamento próprio na Barra e, após três anos, durante o relacionamento com o ex-jogador de basquete, ela comprou uma casa em bairro nobre do Rio. Na época, Samara estava grávida da primeira filha, Alícia. Segundo a atriz, que confiava plenamente em Leandrinho, ela não se atentou “aos contratos de compra, venda, negociações”.

“Eu vendi meu único bem próprio, o sonho que realizei, para dar como parte na compra da nossa casa. É óbvio que ele não precisava”, falou. Samara ressaltou que, desde aquela época até hoje, Leandrinho tinha uma condição financeira “ótima”. A casa, conforme a atriz, valia muito mais do que o apartamento.

Após alguns anos, Samara descobriu que o imóvel estava no nome do irmão do ex-jogador de basquete e, por isso, durante o divórcio, não teve direito a nada. “Ele nos EUA, eu tocava obra na casa. Quando veio a separação, cinco anos depois, descobre que a casa estava no nome do irmão dele”, apontou. A atriz luta na justiça há dez anos, mas que, até o momento, nada foi feito.

“Cheguei no meu limite! Espero que esse vídeo alcance quem precisa ser alcançado e algo seja feito”, escreveu na legenda.

Com medo das consequências atingirem as filhas, Samara nunca tocou no assunto antes. Entretanto, agora as meninas já sabem do ocorrido. “Não estou pedindo nada do que não é meu e das minhas filhas, que são filhas dele também. Não quero extorquir ninguém”, esclareceu.

Sobre o relacionamento de Samara Felippo e Leandrinho

Samara Felippo e Leandrinho ficaram juntos por cinco anos, entre 2008 e 2013. O casal teve duas filhas, Alícia, 15 anos, e Lara, 10 anos. Samara ainda trabalha como atriz, namora o humorista Elidio Sanna há 10 anos e mora no Brasil.

Leandrinho, por outro lado, mora na Califórnia, Estados Unidos, e é assistente técnico do time da NBA Sacramento Kings. O ex-jogador é casado com Talita Rocca e é pai de mais duas filhas: Isabela, 3 anos, e Julia, 1 ano. Em 2023, Alícia se mudou para os EUA e agora mora com o pai.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)