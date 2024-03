Tony Hawk, lenda do skate mundial, compartilha vídeo viral da skatista paraense Maria Vitória

O principal nome do skate no mundo, o estadunidense Tony Hawk compartilhou nas rede social, na última quinta-feira (07), um vídeo da jovem paraense Maria Vitória, fazendo diversas manobras de skate. Conhecida como “pimentinha”, a jovem viralizou nas redes sociais com o vídeo.

“Da mãe dando uma mão ao ‘olha, mãe! Sem as mãos!”, escreveu o skatista nas redes sociais.

A paraense viralizou, e recebeu elogios de skatistas brasileiras famosas como Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e Rayssa Leal. Maria Vitória, nasceu com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e frequenta o projeto Ananin Skate Social há mais de um ano. Esse período foi suficiente para a família dela perceber o quanto a prática esportiva é essencial na vida da menina.

O gesto de Hawk é parecido com o que ele já realizara com Rayssa Leal, quando em 2015, ela vestida de fadinha, publicou um vídeo no qual tentava realizar um heelflip. Após algumas quedas, ela consegue realizar a manobra. Tony Hawk então compartilhou a postagem, que ajudou a criar a fama de Rayssa como “Fadinha do Skate”.