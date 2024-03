Pequena skatista paraense viraliza ao fazer manobra e recebe elogio da fadinha Rayssa Leal; assista

A pequena skatista paraense Pimentinha, 7 anos, viralizou nas redes sociais após fazer uma manobra chamada “flip”, enquanto segurava a mão de sua mãe. A menina é moradora do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), e faz parte do projeto Ananin Skate Social. O vídeo, que mostra o incentivo da genitora para a menina, ganhou o Brasil, vem sendo compartilhado por vários praticantes da modalidade e recebendo elogios de skatistas brasileiras famosas como Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e Rayssa Leal.

Assista ao vídeo:

Maria Vitória, mais conhecida como “Pimentinha”, nasceu com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e frequenta o projeto há mais de um ano. Esse período foi suficiente para a família dela perceber o quanto a prática esportiva é essencial na vida da menina. A sua jornada no projeto começou quando, ao esperar pelo ônibus com a mãe, avistou outras crianças se divertindo na quadra. Seus olhos brilharam ao presenciar os meninos e meninas brincando de skate. Com toda a animação, ela logo pediu à mãe para deixar o ônibus para mais tarde e se dirigir à quadra.

Inspirada por algumas vitórias da talentosa Rayssa Leal, conhecida como a "Fadinha do Skate", que atualmente brilha no cenário do skate mundial, algo dentro do coração de Pimentinha foi despertado. Motivada, ela não pensou duas vezes em aderir ao projeto, que acolhe não só ela, mas também outras duas crianças com TEA e uma com hiperatividade.

O Ananin Skate Social é um projeto executado no bairro do Paar com o intuito de auxiliar crianças de diferentes faixas etárias por meio do esporte que recentemente obteve destaque, tornando-se uma modalidade olímpica. Desde 2014, o Ananin Skate Social tem conseguido identificar jovens talentosos e, principalmente, introduzir o skate como uma forma de terapia para diversas famílias da região.