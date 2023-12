Rayssa Leal conquista 2º lugar em campeonato mundial de skate street no Japão

Após uma disputa acirrada com a japonesa Yumeka Oda, Rayssa Leal ficou em segundo lugar no campeonato mundial de skate street e conquistou seu terceiro pódio em mundiais em 2023. A brasileira de 15 anos chegou a liderar a final, somando 261.90 pontos, contra 265.75 da principal adversária. Porém, no final da competição, o título acabou indo para Oda, enquanto Rayssa ficou com a medalha de prata.

Como foi a disputa

A soma da pontuação de cada atleta foi feita com uma volta e duas manobras. Rayssa marcou 84.15 na primeira tentativa da série de voltas, mas foi superada pela japonesa, que fez 84.22 pontos. Nas manobras, Rayssa voltou a liderar com 86.84, depois fez um flip seguido de tailslide e conquistou mais 90.91. Porém, Oda conseguiu acertar um feeble flip. Com 94.80 pontos, ela voltou ao topo. A brasileira não conseguiu completar a última manobra e ficou com o vice-campeonato.

Mesmo não conquistando o ouro nessa disputa, Rayssa Leal fechou 2023 com importanes conquistas e o 2ª colocação no Japão foi seu terceiro pódio em mundiais neste ano.