Brasil no skate: Rayssa Leal conquista o ouro; Pâmela é prata no Pan de Santiago

Na estreia do skate nos Jogos Pan-Americanos, disputados em Santiago, no Chile, o Brasil liderou! Com dobradinha de Rayssa Leal e Pâmela Rosa. A dupla fez história com medalhas inéditas para o país. Na Esplanada dos Esportes Urbanos, no Parque Estádio Nacional, na modalidade street, a Fadinha levou o ouro e Pâmela ficou com a prata.

Aos 15 anos, a brasileira confirmou o favoritismo e conquistou mais uma medalha inédita para o Brasil, após levar a prata no street feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Rayssa também é a atual campeã do mundo, após outro conquistado em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro.

A brasileira Rayssa Leal (C), medalha de ouro; a brasileira Pamela Leite Rosa (E), medalha de prata; e a norte-americana Paige Genevieve Heyn (Pablo VERA / AFP)

Já Pâmela, não conquistou medalha no Japão, mas também fez história e conseguiu a primeira prata para o Brasil na história do skate em Jogos Pan-Americanos. O bronze ficou com a norte-americana Paige Heyn.