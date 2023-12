Rayssa Leal é campeã da Liga Mundial de skate com maior nota da carreira

Rayssa Leal é bicampeã da SLS, principal liga de skate de rua do mundo, após vencer o Super Crown, a última etapa do campeonato, neste domingo (3), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ela ainda conquistou a nota 9, inédita na etapa de "voltas" da competição, levantando as oito mil pessoas presentes na torcida.

"No topo do mundo. Toda honra e glória seja a Deus. Obrigada time por todo apoio e amor ❤️ eu amo vcs", comemorou Rayssa em suas redes sociais.

A soma dela neste domingo foi de 31,9, enquanto a vice-campeã, a campeã olímpica Momjii Nishiya, terminou 30,6. Em terceiro lugar ficou Paige Heyn, com 28,8.

Conforme o regulamento, nesta competição, cada atleta faz duas voltas de 45s por todo circuito e outras cinco manobras únicas. As quatro melhores notas contam para a pontuação final, com limite de apenas a pontuação na volta completa. Na primeira volta, Rayssa apresentou uma série muito boa e levou nota de 8,1, contra os 6,3 de Nishiya.

Na segunda volta, Rayssa conquistou a nota 9, aumentando a diferença para o início das manobras. Conseguiu nota 8 na primeira manobra; fez 6,4 na segunda manobra e, na sequência, conseguiu 8,5.