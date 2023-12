Rayssa Leal assegura vaga na final do Mundial de Street no Japão

Rayssa Leal teve uma participação mais discreta na semifinal do Mundial de Skate Street, mesmo assim, assegurou vaga na final, ao ficar em 4º lugar geral, na competição disputada em Tóquio, no Japão. A única brasileira na decisão, Rayssa avançou vai atrás do título, enquanto a brasileira Pâmela Rosa enfrentou dificuldades e terminou em 15º lugar.

Após sua vitória no Super Crown em São Paulo, Rayssa Leal enfrentou uma competição desafiadora por outro título. Nas quartas de final, ela avançou com o segundo melhor desempenho na série. Na madrugada deste sábado (16/12), conquistou 241,82 pontos, garantindo a quarta posição, enquanto Pâmela Rosa obteve 171,30.

À frente de Rayssa estiveram: Chloe Covell da Austrália (259,56), que liderou a fase de quartas de final, além das japonesas Yumeka Oda (249,00) e Funa Nakayama (242,96). A medalhista de ouro olímpica em Tóquio, Momiji Nishiya, terminou em sexto lugar (238,04), atrás de Liz Akama. Coco Yoshizawa e Chanxi Cui também se classificaram.

No decorrer da competição deste sábado, Rayssa Leal começou com alguns erros, mas conseguiu se recuperar para garantir sua vaga na final. Na segunda tentativa, ela alcançou 72,43 pontos e manteve um desempenho consistente, assegurando a classificação com notas de 85,15, 82,11 e 84,24.

Já no masculino, o Brasil não teve representantes na final. Gabryel Aguilar foi o único na semifinal, porém, encerrou na 14ª posição e se despediu do Mundial de Skate Street. O paulista, de 24 anos, totalizou 224,95 pontos, sendo ultrapassado por 13 adversários. Nyjah Huston, dos Estados Unidos, liderou a sessão com 266,99 pontos.

A final feminina está programada para acontecer neste domingo (17/12), a partir das 2h15 da madrugada, seguida pela decisão masculina às 3h40.