Rayssa Leal fica em quarto lugar no Pro Tour de Roma, enquanto Liz Akama conquista o título

A brasileira Rayssa Leal, estrela do skate mundial, não conseguiu alcançar o pódio na disputa do Pro Tour de Roma, realizado na Itália. Na final disputada neste domingo (25), Rayssa encerrou sua participação na competição na quarta colocação, deixando escapar a chance de uma medalha.

VEJA MAIS

O tão cobiçado título ficou nas mãos da japonesa Liz Akama, que brilhou na última nota e garantiu a primeira posição. A australiana Chloe Covell também se destacou e conquistou o segundo lugar, enquanto a japonesa Yumeda Oda obteve a terceira colocação.

Além de Rayssa Leal, o Brasil teve outra representante na final do Pro Tour de Roma, com Gabi Mazetto mostrando seu talento nas manobras. No entanto, Gabi encerrou sua participação na sétima colocação, ficando fora do pódio.