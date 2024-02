Esposa de Leandrinho, ex-jogador da Seleção Brasileira, relata tentativa de sequestro da filha

Talita Rocca, esposa do ex-jogador de basquete Leandrinho, relatou uma tentativa de sequestro de uma de suas filhas, Julia, na última quinta-feira (08), nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado no Instagram, a influenciadora alerta os pais para cuidados com crianças em aeroportos internacionais.

VEJA MAIS

O caso aconteceu no aeroporto de Sacramento, nos Estados Unidos, quando ela, o irmão e as filhas estavam a caminho de Orlando. “Fica um alerta para todos!!! Tomem muito cuidado com seus filhotes!”, ressaltou na legenda da publicação.

Ela conta que durante o embarque, Julia estava indo em direção à sua outra filha, Isabela, e ao irmão dela, quando dois homens apareceram e começaram a andar atrás da criança, que tem menos de 2 anos.

Rapidamente, ela correu em direção à filha, a pegou e saiu do local. “Eles foram abaixando assim para pegar a Julia. Catei ela e saí correndo”, relatou. Talita acionou os seguranças e pediu para checarem as câmeras de segurança.

“Eu entrei (no avião), fiquei desesperada, mas eu estava meio avoada, sem entender, assimilar o que aconteceu. Quando eu estava dentro do avião, abracei a Julia e aí eu desabei de chorar com o que poderia ter acontecido”, acrescentou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)