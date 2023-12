Atriz Samara Felippo chora ao revelar que filha vai morar com o pai nos Estados Unidos

A atriz Samara Felippo, 45 anos, publicou em seu Instagram hoje, 30, um vídeo chorando ao explicar que a filha Alice, de 14 anos, irá morar nos Estados Unidos com o pai, Leandro Barbosa, a madrasta, Talita Rocca, e as irmãs mais novas. A artista disse que apoia a decisão da filha, mas não escondeu as lágrimas.

VEJA MAIS

Samara disse respeitar a decisão da filha, que também irá para estudar inglês nos Estados Unidos. "Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha 'adolê' decidiu bater asas, sair um pouco da asa da galinha mãe aqui. E eu tenho muito orgulho como mãe, que ela, com 14 anos, está tão segura e decidida em tomar um rumo que muda a vida, a rotina, os costumes, o idioma, a distância de quem ela ama", iniciou.

"Me sinto em paz de saber que ela está acolhida, amada e muito bem cuidada por quem ela também ama. E como tudo isso trará crescimento e histórias para ela. Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse 'luto', importante para mim também como mãe e para ela", continuou o desabafo.

Samara tem uma filha mais nova, Lara de 10 anos, e revelou que ambas irão se apoiar neste momento. "Filhos são para o mundo. Hoje sinto só um pouco ainda porque, com a ida da Alicia, eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai", seguiu.

A relação de Samara com o ex-marido não é tão boa, mas as filhas têm uma relação com a madrasta e as irmãs. Recentemente estavam passando férias juntos. Confira o vídeo: