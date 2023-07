Samara Felippo volta à TV Globo após dez anos afastada da emissora

A atriz Samara Felippo volta à Tv Globo dez anos após o seu último trabalho na emissora. Samara fará uma participação especial em "Vai na Fé", trama das 19h, da TV Globo. Ela interpretará Vera Caldas, uma presidiária, ré confessa do homicídio do marido.

Ela será o elo entre Lumiar, personagem de Carolina Dieckmann, e Benjamin, vivido por Samuel de Assis, ao buscar o escritório dos advogados para defendê-la. A trama chega à reta final e terá o último capítulo exibido no dia 11 de agosto.

“Parei de fazer novela porque pararam de me chamar. Pessoas falam especificamente da Globo e parece que, se você não está na Globo, você é um artista que caiu no ostracismo, está morrendo de fome… E quero dizer que não é bem assim. Me reinventei em muitos lugares”, falou Samara à revista Quem.

A artista ainda destacou que trabalha bastante, porém fora da TV. “Escrevi, produzi e atuo na minha peça, Mulheres que Nascem com os Filhos, produzo uma festa em São Paulo, escrevo, cuido das minhas filhas”.

A participação de Samara Felippo na série "O Caçador", em 2014, foi a última na Globo. A moça chegou a integrar o elenco da Record TV até 2019, onde atuou em Topíssima.