Bom desempenho de substitutas gera impasse para retorno de Patrícia Poeta ao 'Encontro' da Globo

Tati Machado e Valéria Almeida caíram nas graças dos telespectadores e anunciantes do programa “Encontro”, da Rede Globo. A dupla de apresentadores comandou o programa nas últimas semanas, enquanto a apresentadora Patrícia Poeta, titular do programa, tirou férias.

Com o fim das férias de Poeta, esperava-se um retorno tranquilo da apresentadora, que não terá mais que dividir a atração com Manoel Soares, com quem teve diversos entraves públicos e que foi demitido recentemente da emissora.

Entretanto, o bom desempenho de Tati e Valéria agradou não somente ao público do programa, mas também aos clientes da emissora. Informações do portal “Em OFF” apontam que os anunciantes estão satisfeitos com o desempenho da dupla e gostariam de negociar um prolongamento de suas campanhas publicitárias com Tati e Valéria.

Com o retorno de Poeta, a dupla teria que voltar às suas posições anteriores, não sendo possível para a emissora o fechamento desse tipo de contrato. A apresentadora, que voltou das férias, realizaria as ações publicitárias, mas a boa audiência com Tati e Valéria colocou certa pressão na emissora.

Nesta sexta-feira (14), Tati e Valéria se despediram do comando do programa e anunciaram o retorno de Patrícia Poeta para a próxima segunda-feira (17): “Continuamos com a Paty levando informação e diversão para todos”, declarou Tati Machado no encerramento do programa desta sexta.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)