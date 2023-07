Valéria Almeida, substituta de Patrícia Poeta no ‘Encontro’, fala sobre dificuldades e preconceito

Escalada para cobrir a apresentadora Patrícia Poeta no programa "Encontro", da Globo, Valéria Almeida compartilhou em entrevista à revista "Caras", as dificuldades e obstáculos enfrentados no caminho até chegar onde está atualmente.

A jornalista e apresentadora de 40 anos já chegou a ser diarista, e precisou mudar o endereço de sua residência para ser chamada em entrevistas de emprego.

VEJA MAIS

“Eu não tinha condições financeiras e fiquei muito tempo desempregada, porque viam meu endereço, minha foto 3x4 e aquela combinação não dava, ninguém me chamava”, contou.

Na Rede Globo, Almeida já trabalhou em diversos programas da emissora, como o "Bem Estar", "É de Casa" e "Mais Você". No entanto, o caminho não foi nada fácil, já que o fato de ser uma mulher negra a limitava inicialmente no âmbito profissional.

“Quando você nasce mulher e nasce mulher negra, as barreiras surgem o tempo inteiro, mesmo que não sejam ditas ou verbalizadas, porque a gente precisa mostrar que a gente é tão capaz quanto qualquer outra pessoa”, completou.

Nesta segunda-feira (3), Almeida fez sua estreia no comando do programa ao lado de Tati Machado, que as férias de Patrícia Poeta e substitui o ex-apresentador Manoel Soares.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)