Durante embarque da Seleção, atacante se despede do pai funcionário do aeroporto e emociona; veja

A atacante da Seleção Brasileira, Nycole Raysla, surpreendeu a delegação do Brasil ao fazer um pedido enquanto embarcava no avião para Brisbane, na Austrália. “Posso falar com meu pai?”, perguntou a jovem.

O pai da jogadora do Benfica, Alessandro Sobrinho, trabalha no Aeroporto Internacional de Brasília como auxiliar de rampa. Coincidentemente, o horário de voo da Seleção bateu com o turno de Alessandro, fazendo com que os dois tivessem um dos momentos mais emocionantes do embarque da Seleção Brasileira à Austrália, uma das sedes da Copa do Mundo junto com a Nova Zelândia.

Emocionado, Alessandro falou sobre a despedida. “Fiquei muito feliz. Foi uma correria grande, eu entro no trabalho às 4h e ontem ela me ligou, dizendo que o voo provavelmente sairia às 5h30. Agora é torcer para que elas façam um bom campeonato e tragam o caneco”, disse.

Nycole Raysla é natural de Sobradinho, Distrito Federal e atualmente atua no Benfica, de Portugal. A jovem de 23 anos tem passagem por times locais como Ceilândia, Adef e Minas Brasília, até se transferir para o Sport.

No último amistoso da Seleção antes da Copa, Nycole jogou como titular na partida contra o Chile, de 4 a 0.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)