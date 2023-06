Brasil continua com o terceiro lugar no ranking da Fifa após derrota para Senegal

Foi divulgada nesta quinta-feira (29) a atualização do ranking da Fifa, após os jogos da Data Fifa. Na lista o Brasil se manteve em terceiro lugar, logo atrás da França e da líder Argentina. Nos amistosos de junho, o Brasil conseguiu golear Guiné, na Espanha, mas perdeu para Senegal, em Portugal.

Além de seguir na posição, o Brasil perdeu 5,94 pontos, ficando com 1828,27 pontos, se distanciando da segunda colocada França, com 1843,54 pontos, e vendo a Inglaterra, atual quarta colocada, se aproximar, com 1797,39 pontos. A Seleção Canarinha perdeu a liderança do ranking em março, quatro meses após a Argentina ganhar a Copa do Mundo.



A Seleção Inglesa foi a principal mudança no Top 10 da Fifa após ultrapassar a Bélgica, e tem chances de ultrapassar o Brasil em uma nova atualização. A Croácia, que garantiu o vice-campeonato na Liga das Nações da Europa, subiu para sexto lugar, enquanto a Espanha, campeã do torneio, ficou com o décimo lugar.

Confira o ranking completo:

1. Argentina - 1843,73 pontos

2. França - 1843,54

3. Brasil - 1828,27

4. Inglaterra - 1797,39

5. Bélgica - 1788,55

6. Croácia - 1742,44

7. Holanda - 1731,23

8. Itália - 1726,58

9. Portugal - 1718,25

10. Espanha - 1703,45