Neymar aprova Ancelotti na Seleção e fala sobre Copa do Mundo 2026: ‘Estaremos lá’

Parece que mesmo antes de chegar à Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti já conta com o apoio de um dos maiores craques da equipe: Neymar Jr. Durante o leilão beneficente de seu Instituto, o atacante elogiou o técnico, e aprovou a possível contratação.

“O Brasil vai ter oportunidade de ter um técnico estrangeiro, e o Ancelotti é um cara que ganhou tudo. Então, com certeza nos ensinará bastante”, disse Neymar.

“Não posso falar muito, até porque eu também não sei muito. Sei que ele é o plano A da Seleção, o presidente quer contar com ele, e nós jogadores também o queremos ali. Para mim, para o Vini, para o Militão... a gente já o conhece, sabe da grandeza. Ter ele na seleção vai ser muito importante. Mas ainda não tem nada confirmado. A gente espera que quando o contrato dele acabar ele venha para a Seleção”, completou.



VEJA MAIS

O jogador ainda levanta dúvidas sobre sua participação na Copa do Mundo 2026, quando já terá 34 anos. Questionado sobre a possibilidade de participar do torneio que vai ser realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, o atacante respondeu em poucas palavras: “Se Deus quiser, estaremos lá”.

Antes de 2022, Neymar chegou a declarar que o Mundial do Catar seria seu último. Ainda em recuperação por conta de uma lesão no tornozelo, o atacante ainda não entrou em campo com a Canarinha este ano, e já perdeu três jogos desde a Copa do Mundo, contra Marrocos, Guiné e Senegal.