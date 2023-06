Casimiro paga quase R$ 1 milhão por troféu de Messi em leilão de Neymar

Casimiro Miguel, jornalista esportivo e streamer, esteve no leilão beneficente de Neymar e arrematou um item valioso. O influenciador deu o lance de R$ 825 mil no Lote 23, com um troféu exclusivo do craque Lionel Messi.

Além do troféu, o apresentador da Cazé TV levou quatro diárias na suíte presidencial do Fasano, hotel luxuoso no Rio de Janeiro, e um jantar com a atriz Debora Secco, que ofereceu sua companhia para incentivar o leilão.

O objeto do jogador argentino teria sido uma doação exclusiva para ser leiloada na 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Messi recebeu o troféu em seu último jogo do PSG. O lance inicial foi de R$ 30 mil, que Casimiro teve que disputar com o streamer de e-sports Gaules.

