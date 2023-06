Proprietário do Inter Miami divulga data de estreia de Messi

Ao que tudo indica, Lionel Messi estreia no Inter Miami no dia 21 de julho deste ano, em uma partida contra o Cruz Azul, do México, pela Copa da Liga. Nesta segunda-feira (19), o proprietário do clube, Jorge Mas, anunciou a data em entrevista ao jornal ‘Miami Herald’.

O primeiro jogo do craque argentino pelo time será na próxima edição da Copa das Ligas, que reúne representantes da Major League Soccer e da Liga Mexicana. Segundo informações do jornal norte-americano, o contrato de Messi, ainda não assinado, equivale de US$50 milhões a US$60 milhões de dólares por temporada, em um período de dois anos.

O bilionário Mas, que também é dono do time ao lado de David Beckham, divulgou a busca por pelo menos cinco ex-companheiros de Messi, para reforçar o time. Entre os nomes cogitados, está Sergio Busquets, que deixou o Barcelona na última temporada e negocia a ida com a MLS, o lateral-esquerdo Jordi Alba e o atacante Luis Suárez, do Grêmio.

Além dos jogadores, a equipe também procura um novo técnico, tendo três candidatos a serem escolhidos. Tata Martino, que treinou Messi no Barcelona, é um deles, de acordo com o dono do clube.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)