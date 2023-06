Messi marca o gol mais rápido da carreira e Argentina vence Austrália em amistoso na China; vídeo

O amistoso entre Argentina e Austrália, nesta quinta-feira (15), tornou-se uma ocasião histórica para Lionel Messi, mesmo sendo apenas mais um jogo para os atuais campeões mundiais. O camisa 10 conseguiu marcar o gol mais rápido de sua carreira aos 1 minuto e 19 segundos do primeiro tempo, com um belo chute de fora da área (assista abaixo).

Anteriormente, o gol mais rápido da carreira de Messi havia sido marcado em 14 de março de 2018, durante um confronto do Barcelona contra o Chelsea pela Liga dos Campeões, com 2 minutos e 9 segundos de jogo. Pela seleção argentina, o gol mais rápido havia sido anotado contra a Nigéria, na Copa do Mundo de 2014, aos 2 minutos e 46 segundos.

Apesar de ter indicado que provavelmente não disputará a Copa do Mundo de 2026, Messi continua participando dos compromissos da seleção argentina após a conquista do título mundial em dezembro. O astro foi a grande estrela do amistoso disputado no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim, que contou com a presença de 68 mil torcedores.

A cada jogada de Messi, os fãs orientais suspiravam de admiração, e o estádio explodiu de emoção logo após o apito inicial com o gol do craque. A finalização precisa de fora da área ocorreu após Enzo Fernández roubar a bola e tocar para o camisa 10. Durante a segunda etapa, Messi ainda presenciou um torcedor invadir o campo, mas foi prontamente contido pelas forças de segurança.

Este foi o terceiro confronto da Argentina após a conquista do tricampeonato mundial no Catar no final do ano passado. A equipe comandada por Lionel Scaloni havia vencido o Panamá por 2 a 0 e as Antilhas Holandesas por 7 a 0 em março. Na próxima segunda-feira, os argentinos enfrentarão a Indonésia em um amistoso em Jakarta, mas Messi não estará em campo, pois foi liberado para aproveitar suas férias.