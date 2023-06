Após Messi, Inter Miami encaminha contratação de Busquets, ex-Barcelona

O Inter Miami, novo time de Messi e comandado por David Beckham, está próximo de fechar a contratação do ídolo do Barcelona, Sergio Busquets.

De acordo com a imprensa espanhola, o volante de 34 anos deve fechar o contrato com o time norte-americano até o final de 2025, se tornando um dos três jogadores mais bem pagos do clube da MLS, e seguindo os passos do ex-companheiro de time, Lionel Messi.

A saída de Busquets do Barcelona foi anunciada no dia 10 de junho através das redes sociais do time. O volante teve 15 anos de atuação no clube catalão e esteve ao lado de Messi de 2008 a 2021. Segundo o comunicado oficial, o jogador recebeu uma proposta de renovação de contrato após a temporada, mas optou por deixar o time.

Outro ex-companheiro do Barça que pode entrar no time de Miami é Jordi Alba, que também se despediu do time no final da última temporada.

No Barcelona, o jogador espanhol fez mais de 700 partidas, onde conquistou 9 títulos da La Liga, 3 da Liga dos Campeões, 7 da Copa do Rei e outros títulos. Pela seleção espanhola, Busquets soma duas vitórias em Eurocopas e uma Copa do Mundo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)