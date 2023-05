Leo Dias comenta bastidores da relação entre Manoel Soares e Patrícia Poeta: ‘Ela precisa de voz’

A relação entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, apresentadores do programa matinal “Encontro”, da Rede Globo, não é das melhores. A dupla já protagonizou diversos momentos desconfortáveis, com Patrícia se tornando alvo de diversos comentários negativos feitos por internautas.

Convidado para fazer parte da estreia do quadro “Influenciadores Querem Saber”, do “Programa Raul Gil”, o colunista Leo Dias, atualmente com 48 anos, revelou alguns detalhes sobre a relação da dupla de apresentadores nos bastidores da maior emissora do Brasil.

No programa, que vai ao ar neste sábado, 27 de maio, o jornalista revelou que apesar de ambos os apresentadores não se manifestarem sobre o caso, a situação é nítida para quem acompanha os bastidores. Segundo o colunista, a apresentadora é bastante querida por quem a acompanha fora das telas: “Já o Manoel Soares, não”, completou.

Leo Dias também afirmou que não está defendendo a apresentadora, mas acredita que ela também precisa ser ouvida. A relação entre os apresentadores, segundo o colunista, não é das melhores: “É sabido que eles se odeiam”, completou.

Leo Dias é um dos convidados para a estreia do quadro, onde quatro influenciadores digitais vão ao palco para fazer diversas perguntas polêmicas aos convidados. Além do colunista, que será o entrevistado da vez, participarão do programa os influencers:

Ingrid Ohara;

Yarley Ara;

Gustavo Tubarão;

Júlia Oliver.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)