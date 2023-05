Manoel Soares já estaria comentando com familiares sobre sua saída do Encontro

A TV Globo ainda não fez pronunciamento oficial, mas o colunista Léo Dias publicou, nesta quinta-feira (18), que Manoel Soares deve sair do programa "Encontro" e ganhará um programa próprio no segundo semestre. De acordo com o colunista, o apresentador já vem dando a informação para familiares e amigos íntimos.

VEJA MAIS

De acordo com a apuração do colunista, Manoel Soares deve ficar no "Encontro" até o mês de agosto, quando Patrícia Poeta voltar das férias, que vai tirar no mês de julho. Conforme informações preliminares, a Globo ofereceu um programa similar ao "Na Moral", que já esteve na grade na emissora no período de 2012 a 2014 e foi apresentado por Pedro Bial.

Manoel Soares e Patrícia Poeta já vinham protagonizando momentos tensos durante a programação. Vários vídeos viralizaram nas redes mostrando o clima tenso entre os apresentadores.