Manoel Soares reflete sobre sua trajetória na TV e comenta sobre holofotes a Patricia Poeta

Patrícia Poeta, 45 anos, e Manoel Soares, 43, assumiram a apresentação do “Encontro”, hoje (4). A parceria iniciada no programa É de Casa ganhou holofotes diferentes nas redes sociais.

Desde o anúncio de troca de apresentadores, internautas questionaram o fato do apresentador não ter recebido a mesma atenção em sua passagem para a nova atração. O questionamento foi sobre Patrícia Poeta ter seu nome sempre em primeiro lugar, e o dele surgindo de forma secundária ou nem sendo citado.

Em entrevista ao Estadão, o apresentador deixou bem claro que “vê tudo isso com muita naturalidade”. E enfatiza ser “importante entender que, por conta de toda a história dentro da comunicação, toda relação com o Encontro, a titularidade, a condição de âncora do programa tem de pertencer à Patrícia”. O apresentador agradeceu as manifestações a seu favor, mas reforça entender a importância de manter uma mulher no comando da atração.

Manoel falou ainda que foi pego de surpresa com o convite para o Encontro. “Foi muito doido isso, eu lembro que eu estava na Santa Ifigênia, região central de São Paulo”, disse. Esse é um dos pontos da cidade que ele mais gosta, pois bugigangas eletrônicas é o que mais o atrai. Foi ali, em meio a compras, que recebeu a mensagem para uma reunião com o diretor Ricardo Waddington. “Comecei a fazer um revival, será que fiz alguma bobagem e não percebi?”, diverte-se ao recordar o momento.