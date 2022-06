Fátima Bernardes revela motivo de ter deixado ‘Encontro’

A apresentadora Fátima Bernardes revelou os motivos que a fizeram desistir do matinal “Encontro”. A jornalista explicou que a distância do namorado, Túlio Gadêlha, e a falta de aproximação dos filhos a fizeram repensar sobre o excesso de trabalho. As informações são do Notícias da TV.

"Além dessa companhia [Túlio], parceria e amor que eu tenho com ele, que é tão bonito e foi tão inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, que são os meus filhos", confidenciou Bernardes para Ana Maria Braga durante o “Encontro” desta terça-feira (28).

Fátima brincou que sonhava em redescobrir um amor, mas se esqueceu de "pedir a Deus" que arranjasse alguém que morasse mais perto do Rio de Janeiro. "Mas aí, fomos para Recife. Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer Recife, mas é uma distância, e a gente quer poder estar mais juntos", lamentou.

A futura apresentadora do “The Voice” afirmou que o filho está em Paris há dois anos e só conseguiu visitá-lo uma vez, sendo que tem condições financeiras de ter ido muito mais.