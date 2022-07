'Super manhãs' da TV Globo começam hoje; saiba detalhes

A partir de hoje, 04, a programação matinal da TV Globo vai ter novidades. As “Super manhãs da TV Globo” foi lançada na última semana em coletiva de imprensa no gexperience, em São Paulo, e o oliberal.com esteve presente.

O diretor da TV Globo e Afiliadas, Amauri Soares, o Diretor de Variedades da Globo, Mariano Boni, e os apresentadores Ana Maria Braga, Patrícia Poeta, Manoel Soares, Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista falaram as mudanças e suas expectativas para essa estreia.

“O nosso negócio é conexão com o Brasil, e quanto mais formos sensíveis, próximo, atendo a essa representação no país, melhor estamos fazendo o nosso trabalho. Em relação ao Norte, precisamos primeiro ver as questões locais, pautas, questões, precisamos ecoar os assuntos do Norte do Brasil, que é muito importante. Tem muita identidade, cultura, questões ambientais. Estamos atendo a isso, muito com a presença das nossas afiliadas, que fazem a diferença, no Pará, com a TV do Liberal. O caminho é pelas afiliadas, elas funcionam como um ponto de contato, e a nossa sensibilidades do lado de cá para dar eco as nossas questões”, disse Amauri Soares.

Após o ‘Bom Dia Brasil’, entra no ar o ‘Encontro’, com Patrícia Poeta e Manoel Soares, depois teremos o ‘Mais Você’, que continua sendo comandado por Ana Maria Braga. Aos sábados, o ‘É De Casa’ terá um time novo, com Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista.

Manoel Soares falou sobre o compromisso em levar informação se qualidade para os telespectadores, que passam por tantas mudanças o longo do dia. “Sabemos que ninguém permanece do jeito que acordou ao longo do dia. A pessoa que era às 7h, é outra as 8h, e é outra às 9h”, disse o apresentador. “Nós vamos começar o dia das pessoas. Nossa missão é forte, temos o compromisso de fazer com que o dia dos brasileiros seja mais bonito, mais feliz”, acrescentou.

Já Patrícia Poeta falou sobre o novo desafio aos 45 anos, ela contou da mudança de cidade e do frio na barriga que sente com a estreia. “Já passei por tanta coisa, enfrentei vários desafios. Mas eu confesso, dá esse friozão na barrica porque é mais uma estreia, mais um desafio, mais um projeto novo”, disse.

Com um novo estúdio, o ‘Encontro’ receberá mais qualidade de imagem e fotografia, com câmeras de tecnologia mais avançada em relação às que são usadas na atração atualmente. O quadro ‘Bem-Estar’ agora será direto do palco, com Michelle Loreto e Valéria Almeida.

Agora a plateia será maior, com cerca de 80 pessoas. Eles ganharam destaque no programa com o quadro ‘Oi da plateia’, que exibirá um vídeo sobre a trajetória do convidado, para valorizar a história das pessoas que vão acompanhar a atração ao vivo.

No sábado, 09, o ‘É de Casa’ já será comandando por Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira.