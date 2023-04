Manoel Soares fala sobre ataque aos filhos e reação de Patrícia Poeta é criticada

Manoel Soares contou no ‘Encontro’ desta sexta-feira (14) que seus filhos foram atacados na escola após notícias falsas sobre ele circularem na internet. No momento, a apresentadora Patrícia Poeta não comentou sobre o caso e foi acusada de ter ignorado o jornalista mais uma vez após a polêmica que aconteceu no programa no início deste mês. No episódio, Patrícia interrompeu Manoel durante a apresentação dos convidados e causou revolta na web por sua atitude.

O vazamento de fotos do corpo de Marília Mendonça foi uma das pautas do programa e, após comentar sobre a crueldade da internet, o apresentador disse também ter sido vítima. “Já fui vítima dessas fake news. Os meus filhos, que são autistas, foram hostilizados hoje na porta da escola, por causa dessas mentiras. Eu acredito que você, Patrícia, também já sofreu com isso”, comentou.

VEJA MAIS

Patrícia ouviu o relato do parceiro de trabalho, mas não comentou sobre e apenas se dirigiu ao telão para falar sobre o assunto anterior. Na web, a atitude não agradou os internautas, que apontaram a ignorância da apresentadora.

“Patrícia Poeta precisa aprender a ser mais empática e profissional. É uma das pessoas mais mal educadas que já vi e me dá angústia só de assistir esse tipo de corte dela na fala do Manoel Soares”, disse um perfil.

Em outra publicação, internautas reagiram a situação chamando a apresentadora de mal educada. “Ela é mal educada, não deixa ele terminar sua fala” e “A Patrícia cagou para o que ele falou. Misericórdia!”, foram alguns dos comentários.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)