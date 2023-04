Patrícia Poeta faz desabafo sobre injustica em 'Encontro'

Patrícia Poeta falou sobre injustiça durante o programa "Encontro", desta quarta-feira (12). A apresentadora desabafou após a notícia das brasileiras Jeanne Cristina Paolini Pinho e Kátyna Baía, que foram presas em Frankfurt, na Alemanha, após terem as malas trocadas no Brasil.

"Quem entende de signos, [eu sou] libriana adoro uma justiça, sou filha de advogado. Então, quando eu vejo algo injusto mexe demais comigo, mexe com meus sentimentos mais profundos, quando alguém é acusado injustamente não é legal", disse a jornalista.

As goianas foram presas injustamente e acusadas de tráfico internacional de drogas. Jeanne e Kátyna somente foram soltas na última terça-feira (11).

Nos últimos dias, Patrícia foi bastante criticada após cortar a fala de Manoel Soares, durante o "Encontro". O episódio aconteceu no inicio de abril quando o apresentador falava sobre o funcionamento do “Chat GPT”. Poeta então atravessou na frente de Soares, cortou a fala dele e começou trocou de assunto.

Após a repercurssão negativa nas redes sociais, a jornalista se defendeu e disse que foi uma casualidade. Em nota enviada ao iG, ela se explicou: “Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)