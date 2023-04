Brasileiras presas na Alemanha comemoram liberdade bebendo cerveja

Após um mês de prisão na Alemanha, as brasileiras Jeanne Paollini e Kátyna Baíasas posaram para uma foto sorrindo e bebendo cerveja em comemoração à soltura delas, nesta terça-feira (11). A foto com as duas brindando com canecas com cerveja foi compartilhada em rede social do diplomata Alexandre Vidal Porto.

Uma investigação da Polícia Federal mostrou que as brasileiras tiveram as malas trocadas por criminosos em uma área restrita do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e não sabiam de nada sobre drogas.

A liberação de Jeanne e Kátyna foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil nesta terça-feira. “O Ministério das Relações Exteriores recebeu com satisfação a informação de que as cidadãs brasileiras foram liberadas hoje”, diz nota divulgada pelo Itamaraty.

Parentes das duas brasileiras foram para Frankfurt na segunda-feira (10), com o objetivo de dar suporte e acolhimento a Kátyna e Jeanne. A irmã de Kátyna, Lorena Baía, a mãe de Jeanne e a advogada Luna Provázio seguiram para a Europa com bagagens de mão. Elas disseram que a viagem tem o apoio da Polícia Federal e da embaixada brasileira na Alemanha.

Quando estavam chegando a Frankfurt, ainda dentro do avião, a mãe de Jeanne, a irmã de Kátyna e a advogada que acompanhou o caso no Brasil receberam a notícia que as mulheres seriam soltas.

“Notícia maravilhosa que as meninas estão soltas em Frankfurt. Nós vamos chegar com as meninas soltas, graças a Deus”, disse Lorena Baía, irmã de Kátyna. “Sem palavras, só agradecer”, disse a mãe de Jeanne, Valéria.